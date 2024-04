Amici, Petit litiga con Mida: «Perché quando Gaia se ne va, non te ne vai tu?»

di Cristina Siciliano

Il litigio tra Mida e Petit è stato l'argomento principale del daytime di oggi di Amici. Il battibecco tra i due cantanti è scoppiato poiché Petit non ha creduto Mida quando ha detto che si sarebbe eliminato da solo se fosse finito al ballottaggio con Gaia. Mida si è sentito così accusato da Petit e non ha preso bene le sue parole. «Perché quando Gaia se ne va non prendi la decisione che te ne vai tu?», ha chiesto con un tono nervoso Petit a Mida.

La discussione

I toni non sono stati pacati tra i due allievi durante la discussione avvenuta in casetta. «Almeno che tu sia cambiato oggi, io non lo so - ha continuato Petit -. Però non mi puoi dire il contrario che per la persona che sei al ballottaggio con Sarah e Aurora hai pensato di non salvarti.

Mida ha invece cercato di giustificare il suo atteggiamento spiegando a Petit il suo punto di vista. «Per tutto quello che è successo con Gaia ho pensato, per una volta sono andato contro quello che sono io - ha sottolineato Mida -. Mi vedi determinato perché lo sono però io mi stavo ca****o sotto. Io sono sempre stato razionale e dopo cinque minuti mi sono ripreso. Perché dovevo fare il pazzo e dire "esco io?". Non lo stavo pensando più e non era coerente. Lo avrei fatto in puntata. Io ammiro le persone come Gaia perché riescono a far uscire il sole per tutti».

