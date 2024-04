Amici, Mida non fa gli auguri di compleanno alla sua ex Gaia, lei scoppia in lacrime: «Non riesco ad essere indifferente» Dopo la fine della loro relazione, la ballerina e il cantante di Amici sembrano essere sempre più distanti







di Cristina Siciliano Problemi di cuore e nuovi litigi all'interno della scuola di Amici. Da quando è finita la loro relazione, Gaia e Mida sembrano essere sempre più distanti soprattutto dopo l'infortunio della ballerina. La scelta di far ballare un'altra al suo posto non è andata giù al cantante di "Rosso fuoco". Durante le prove peer il serale Gaia si è fatta male ad un ginocchio e dovrà indossare il tutore per circa tre settimane. Raimondo Todaro ha quindi deciso di sostituirla temporaneamente con Aurora. Lo sfogo di Gaia «Io faccio la dura ma non ci riesco - ha spiegato in lacrime Gaia a Martina -. La storia d'amore La relazione tra Gaia e Mida è nata come semplice amicizia nella scuola di Amici e poi si è trasformata in qualcosa di più. I due avevano festeggiato insieme il compleanno ed i successi discografici ma dall'inizio del Serale di Amici, qualcosa si è incrinato. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 18:19

