Amici, pagelle del serale: Cuccarini omaggio alla Carrà (10), tonfo Pettinelli (8), e i ragazzi? (3), Bravi si tira indietro (2)

Quarto serale di Amici 23 con un finale imprevedibile. Michele Bravi si tira in dietro e non sceglie chi eliminare tra Sara e Lil Jolie. L'annuncio verrà fatto la prossima settimana per la gioia dei fan delle due ragazze. I ragazzi della scuola sempre più a margine dello spettacolo, perchè è tutto appannagio dei professori, grandi protagonisti di questa edizione.

Da Lorella Cuccarini a Anna Pettinelli lo show è servito... nel bene e nel male. Ecco le nostre pagelle sulla puntata di sabato 13 aprile.