Baby gang, arrestato il trapper 22enne: ha sparato a un amico

Il trapper 22enne "Baby Gang" (Mouhib Zaccaria) è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lecco, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. L'aggravamento per le violazioni agli obblighi cui il cantante era sottoposto a Lecco a seguito dei fatti che lo vedevano convolto in una sparatoria a Milano nel 2022.

Le accuse

Zaccaria Mouhib, ossia il trapper Baby Gang, nei giorni scorsi avrebbe sparato ad un suo amico, ferito con un «colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra». Lo si legge nell'ordinanza con cui i giudici della settima penale di Milano (presidente del collegio Marco Tremolada) hanno sostituito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Misura cautelare relativa al processo con al centro la sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi, gambizzati a colpi di pistola. Processo che per il cantante si era già concluso con una condanna a 5 anni e 2 mesi in primo grado.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 10:05

