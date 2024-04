Stefano De Martino cancella il tatuaggio dedicato a Belen, l'addio definitivo alla moglie: cosa ha detto il conduttore

di Dajana Mrruku

Stefano De Martino sta chiudendo definitivamente il lungo libro che racconta la sua storia d'amore travagliata con Belen. Il ballerino di Amici e la showgirl argentina si sono conosciuti mentre muovevano i passi di danza all'interno del talent show di Maria De Filippi in un'edizione particolare. Lui all'epoca era ancora fidanzato con Emma, ma a prendere le critiche fu lei che fece mea culpa in diretta durante una puntata di Amici nel 2012: «Mi sono innamorata». Con la stessa sincerità e trasparenza, 11 anni dopo, Belu ha rivelato che il matrimonio con De Martino è giunto definitivamente al termine a causa dei numerosi tradimenti di lui.

La loro è stata sicuramnete una delle storie d'amore più seguite, tra alti e bassi, litigi e riappacificazioni e poi, l'arrivo di Santiago che sembrava unirli ancora di più. Eppure non è stato così.

La rimozione del tatuaggio

Un amore passionale e determinato, quello che ha legato per oltre un decennio Stefano De Martino e Belen, inciso sulla pelle di entrambi con un tatuaggio sull'avambraccio di entrambi (ma poi rimosso dopo la prima separazione ufficiale a seguito del matrimonio).

Stefano aveva tatuato anche la Virgen De Lijuan, la patrona dell'Argentina che si era tatuato proprio per Belen, ma che sembra avere le ore contate. Il ballerino e presentatore, infatti, ha condiviso alcune storie su Instagram in cui si trovava in una clinica estetica per rimuovere alcuni tatuaggi sul suo corpo che non gli appartengono più e, se si pone attenzione alla posizione delle bende, quello che viene rimosso, molto probabilmente è la patrona dell'Argentina.

Un altro passo verso l'addio sempre più definitivo e vicino per Stefano e Belen.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA