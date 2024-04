Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme? La foto che smentisce il gossip: «Lui frequenta un'altra ex»

di Dajana Mrruku

Come cantava Antonello Venditti «certi amori non finiscono, fanno giri immesi e poi ritornano». Chissà se Stefano De Martino e Gilda D'Ambrosio hanno cantato o pensato ad "Amici Mai" mentre trascorrevano il loro weekend sulla barca "Santiago", chiamata così dal conduttore in onore del figlio.

De Martino ha lasciato Milano per pochi giorni per tornare nella città partenopea dove ha festeggiato il battesimo del nipotino Mattia, di cui è anche padrino e ha approfittao delle temperature alte per fare un giro in barca con i suoi amici e la sua ex storica, Gilda.

Un tira e molla che va avanti da anni quello tra il ballerino di Amici e la stilista di moda, ma la passione sembra non spegnersi mai.

Le foto in barca

Stefano De Martino e Gilda D'Ambrosio sono stati paparazzati dai fotografi di Chi mentre trascorrevano una giornata in barca dove, armati di costume da bagno, hanno approfittato del caldo anomalo dello scorso weekend.

Dopo aver trascorso una giornata di sole, i due sono dovuti tornare alla vita di tutti i giorni: Stefano è tornato a Milano, mentre Gilda è colata a Venezia dove si trova attualmente in compagnia di Chiara Ferragni per assistere alla mostra dell'amico Francesco Vezzoli, "Musei delle Lacrime".

