Stefano De Martino, dolcissimo zio al battesimo del nipotino Mattia: sorridente e sempre in braccio. «Ma Santiago dov'è?»

di Dajana Mrruku

Stefano De Martino è il padrino perfetto per il piccolo Mattia. Il presentatore di "Stasera tutto è possibile" ha festeggiato il battesimo del primogenito della sorella, Adelaide De Martino. Tutto era perfettamente a tema: la villa settecentesca nel cuore di Capua, Tenuta San Domenico era decorata con pallonciini celesti e orsacchiotti dalla cravatta color cielo, rose bianche invadevano il lungo tavolo dove gli invitati hanno pranzato, godendosi la giornata di sole e felicità insieme alla loro famiglia. Stefano ha tenuto in braccio per tutto il tempo il piccolo Mattia che rideva allo zio.

Il rapporto tra Stefano e Mattia

Stefano De Martino ha sempre avuto un debole per i bambini, lo dimostra ogni volta che si trova con il figlio Santiago, approfittando dei loro momenti insieme per fare viaggi, esperienze e godersi i momenti insieme. L'amore per il nipotino Mattia non fa eccezione: lo zio, scelto come padrino da Adelaide, ha tenuto in braccio il festeggiato tutto il giorno, portandolo in giro tra gli invitati e riempendolo di baci e abbracci.

De Martino ha indossato per l'occasione un completo elegante scuro con la camicia chiara aperta sul davanti.

Il figlio di Stefano e Belen potrebbe essere stato assente perché domenica si trovava ancora a Disneyland Paris con la mamma e la famiglia materna, mentre a Capua si festeggiava il battesimo di Mattia, oppure papà Stefano potrebbe aver preferito evitare di mostrare e condividere immagini del figlio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA