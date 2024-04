Stefano De Martino scatenato al concerto dei The Kolors. Poi la foto nel backstage con Geolier e Rocco Hunt

di Dajana Mrruku

Stefano De Martino si è scatenato al concerto dei The Kolors. Da sempre grandi amici, lui e Stash hanno un passato che li accomuna e anche una città. Entrambi con origini napoletane, il loro successo è arrivato dopo la partecipazione ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che li ha fatti entrare nel mondo dello spettacolo, dove entrambi hanno trovato il loro posto.

Il 3 aprile i The Kolors si sono esibiti al Forum di Assago per la prima volta e in prima fila, ad applaudirli, c'era proprio Stefano De Martino. Sul palco insieme al trio, sono saliti anche Geolier, Irama e Umberto Tozzi.

La foto con Geolier e Rocco Hunt

Stefano De Martino ha ballato e si è scatenato durante il concerto dei The Kolors e, finita la festa al Forum di Assago, è stato ospite nel backstage dove ha incontrato anche altri artisti, tra cui Geolier e Rocco Hunt, con cui ha voluto scattarsi una foto. Il filo rosso che li unisce è in realtà bianco e azzurro come i colori del Napoli, la loro squadra del cuore.

Il legame dei tre artisti con la città partenopea è molto forte e loro non possono che onorare le loro origini con una selfie insieme, sorridenti e fieri del loro amico e artista Stash.

