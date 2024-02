Stefano De Martino, sposa anticipa matrimonio e ricevimento per assistere al suo spettacolo a teatro: «Mio marito geloso? Peggio per lui»

Succede anche questo durante lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, "Meglio stasera". Il presentatore, ballerino e showman sta girando i teatri di tutta Italia con la sua crew e il suo monologo, conquistando fan in tutto lo stivale.

La scorsa serata, il 28 febbraio, Stefano ha notato in platea una donna dal vestito molto strano, indossava un abito da sposa. Il conduttore non ha potuto non andare dalla sua fan e chiederle cosa ci facesse con l'abito così particolare a teatro, e la risposta è stata incredibile.