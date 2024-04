Sposa in lacrime per il matrimonio annullato: «Avvisati per mail a pochi giorni dall'evento, abbiamo perso tutti i soldi. Aiutateci»

di Redazione Web

Man mano che si avvicina il giorno del matrimonio i preparativi si fanno sempre più frenetici: è lo sprint finale prima delle celebrazioni, del fatidico "lo voglio", e tutto deve essere perfetto per iniziare al meglio una nuova fase della propria vita.

Per quanto si possa aver programmato per arrivare pronti al grande giorno, tuttavia, ci sono delle variabili che sono al di fuori del nostro controllo e se la fortuna non ci sorride rischiano di distruggere in un istante tutta la felicità costruita con impegno nel tempo.

Katelyn ha 26 anni e attendeva con ansia il momento di indossare l'abito da sposa, il 4 maggio. Il suo sogno si è frantumato quando ha ricevuto una mail dalla location prenotata e già pagata 10mila euro che l'avvisava della chiusura permanente della struttura. In lacrime, la giovane ha pubblicato un video sui social in cui chiede a chiunque abbia informazioni sulla questione di aiutarla a capire cosa fare.

L'appello in lacrime della sposa

Katelyn e il suo fidanzato avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio il 4 maggio al Circle B Wedding and Events Center, un pittoresco fienile che ha ospitato moltissimi eventi e che avevano pagato 10mila euro con un anticipo di un anno.

Poi è arrivata una mail a infrangere i loro progetti: «Siamo spiacenti di informarvi che la sede per matrimoni ed eventi Circle B chiuderà con effetto immediato. Non è possibile mantenere l'attività nell'attuale contesto economico. I recenti cambiamenti, la proliferazione di nuove location e l'aumento dei costi hanno costretto la direzione a prendere la difficile decisione di chiudere la sede storica. Per coloro che hanno matrimoni imminenti, siamo davvero dispiaciuti ma non saremo in grado di ospitarvi nel vostro giorno speciale. Comprendiamo che questa notizia non solo sarà scoraggiante per molti di voi e le vostre famiglie, ma metterà in pericolo i vostri piani, e ci scusiamo».

Inizialmente Katelyn pensava si trattasse di una truffa: «Ho capito che era tutto vero quando il loro sito web è scomparso e poco dopo hanno cancellato tutti gli account social». La 26enne, allora, ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui, in lacrime, racconta cos'è successo e chiede aiuto: «Non sappiamo dove andare e non avremo indietro i nostri soldi. Se qualcuno conosce un posto qui in Minnesota, fatecelo sapere».

La coppia ha ricevuto sostegno e aiuto dalla community di TikTok e molti residenti del Minnesota hanno offerto i propri cortili e le aree esterne, mentre alcune imprese locali si sono messe a disposizione per permettere loro di celebrare l'evento.

