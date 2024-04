Sposa disperata, la location scelta per il matrimonio chiude: «Abbiamo 185 invitati che non sappiamo dove sistemare»

di Redazione web

Katelyn Stalboerger è una tiktoker 26enne del Minnesota che ha raccontato su TikTok ciò che le è capitato. Lei e il suo fidanzato Isaac si sarebbero dovuti sposare il prossimo 4 maggio in un antico fienile nella città di Isanti, il Circle B Wedding and Events Center e hanno versato una caparra di 10mila dollari. Qualche giorno fa, la futura sposa ha ricevuto una mail dal circolo in cui si legge: «Il Circle B Wedding and Events Center chiude con effetto immediato, non è più possibile portare avanti l'attività nell'attuale contesto economico. L'aumento dei costi ha costretto la direzione a prendere la sofferta decisione di chiudere la sede storica. Per coloro che avevano organizzato il matrimonio, siamo davvero dispiaciuti ma non possiamo fare niente, nemmeno rimborsarvi le caparre. Comprendiamo che questa notizia, per molti di voi, sarà uno choc. Siamo mortificati. La Direzione».

La sposa disperata

Katelyn Stalboerger, dopo aver mostrato ai suoi follower la mail, ha spiegato: «Non sappiamo dove andare e, inoltre, non riavremo indietro i nostri soldi. Onestamente all'inizio pensavo fosse una truffa ma ho capito che non si trattava di nulla del genere quando ho visto che hanno chiuso anche il loro sito web e cancellato tutti i loro social media. Non c'è più traccia della loro azienda o del ristorante».

La storia di Katelyn Stalboerger ha fatto il giro del Paese e a Fox 9 ha spiegato: «Più che per i soldi persi, penso di essere più triste perché tutto ciò che ho sempre sognato non si avvererà.

@katelynstalboerger PLEASE HELP our wedding venue just told us they are closed effective immediately and we have no where to go and are out all of the money. We were supposed to get married in Isanti, MN. Our church is in Ham Lake, MN. ♬ original sound - Katelyn Stalboerger

Il sostegno dei social

Il video in cui Katelyn Stalboerger spiega in lacrime la sua situazione, ha totalizzato quasi tre milioni e mezzo di visualizzazioni e in moltissimi le hanno offerto ospitalità nei loro giardini o nelle loro ville. La 26enne, inoltre, ha scoperto che lei e Isaac non sono gli unici due futuri sposi a trovarsi in questa situazione: la stessa cosa è successa anche a Mikayla Minikus (un'altra sposa presente su TikTok) e al suo fidanzato. Ora, entrambe le coppie devono trovare una nuova location prima del loro giorno speciale.

