«Cani e gatti, i cinque errori che la maggior parte dei padroni commette»: i consigli del veterinario star di TikTok

di Redazione web

Ben the Vet è un veterinario inglese che su TikTok è seguito da più di 200mila follower. I suoi video sono molto apprezzati e, il più delle volte, diventano virali grazie ai loro utili contenuti. L'esperto di animali, infatti, condivide spesso con gli utenti social alcuni trucchetti per far vivere meglio gli amici a quattro zampe e per capire anche le loro necessità, di che cosa potrebbero avere bisogno per stare bene. In uno dei video che ha riscosso più successo, Ben spiega quali sono i cinque errori che quasi tutti i padroni di cani e gatti commettono.

I consigli di Ben the Vet

Ben the Vet inizia il suo video dicendo: «Quando prepari la tua cena a base di carne e, quindi tocchi una bistecca cruda, lavati le mani prima di preparare il pasto al tuo cane. Se, infatti, lui ti dovesse leccare la mano potrebbe entrare in contatto con alcuni batteri che potrebbero diffondersi per tutta la bocca. Numero due: non consideratevi "genitori" dei vostri animali domestici. Certo, fanno parte della famiglia, ci danno tanto amore ma loro sono più felici se vengono trattati come animali: per dimostrare loro affetto non servono vestiti, accessori o addirittura smalto sulle unghie, meglio una pallina e una corsa all'aria aperta. Terzo: i gatti sono animali solitari, non hanno bisogno di amici e non ne cercano nemmeno. Non sono cattivi, è la loro natura. Proprio per questo, cercare di avvicinarli ad altri gatti o adottare un altro felino potrebbe essere dannoso e anche rischioso. I gatti sono "delicati" e potrebbero accettare come anche no il nuovo membro della famiglia».

Le parole del veterinario

La lista di Ben the Vet continua con il punto numero quattro: «Adottare un cane randagio dall'estero può essere dannoso e fare male all'animale: uno spostamento così grande potrebbe causare molto stress che, a sua volta, potrebbe essere trasformato in atteggiamento aggressivo o problematico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA