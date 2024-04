Anziana azzannata dai suoi cinque cani: trovata priva di sensi in una pozza di sangue, amputate entrambe le braccia

di Redazione Web

Un'anziana di 83 anni è stata aggredita in casa dai suoi cinque cani di grossa taglia, che le hanno causato delle gravi ferite alle braccia, che le sono state amputate. È accaduto a Mortise, in provincia di Padova, dove i carabineri sono intervenuti per salvare la donna, che è stata ritrovata priva di sensi.

Cosa è successo

Ancora non si conoscono le dinamiche e i motivi per cui i cani hanno attaccato la padrona. Ma quando i militari hanno raggiunto l'appartamento, hanno ritrovato l'83enne in una pozza di sangue. Così, dopo aver allontanato gli animali, gli agenti hanno soccorso l'anziana trasportandola all'ospedale di Padova, dove ha subito un'operazione molto delicata. A causa della gravità delle lesioni riportate, i medici si sono ritrovati costretti ad amputarle l'intero braccio destro e l'avambraccio sinistro.

La donna si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA