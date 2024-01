Tre rottweiler sfondano un cancello per sbranare il cane dei vicini. Padrone sotto choc: «Io e mia figlia 13enne siamo traumatizzati»

di Redazione web

Un dramma in una cittadina francese a pochi chilometri da Roanne. Un cane, un Border Collie di sei anni, è stato aggredito mortalmente da tre rottweiler. «Abbiamo subito un trauma», raccontano padre e figlia, che si sono trovati davanti a una scena agghiacciante: «È stato divorato», racconta Arnaud, proprietario del cane. Il custode dei tre rottweiler, intercettato da Arnaud e dalla figlia poco prima del ritrovamento, non ha detto nulla. L'uomo ha, quindi, deciso di denunciarlo, anche per il trauma subito dalla figlioletta, appena 13enne.

L'aggressione choc

Intorno alle 19 di giovedì 4 gennaio a La Bénisson-Dieu, una cittadina a 15 chilometri da Roanne, un cane è stato attaccato da tre rottweiler sfuggiti alla sorveglianza del proprietario in circostanze ancora da definire. Secondo le prime indagini dei gendarmi francesi i cani hanno rotto le assi di legno del cancello che dava accesso alla proprietà. Poi l'attacco al cane. Trovato fatto a pezzi dal proprietario e da sua figlia quando sono tornati a casa.

Il racconto di Arnaud

Arnaud stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa con la figlia 13enne quando si è trovato faccia a faccia con il vicino, accompagnato dai suoi tre rottweiler, che sembrava essere appena uscito da casa sua. «I tuoi cani sono scappati di nuovo?», gli ha chiesto. «Sì, li hai chiusi nel tuo cortile?», ha risposto l'uomo, che abita a soli cento metri di distanza. Quando, però, Arnaud e Axelle sono tornati a casa, il trauma. «Abbiamo percorso i cinquanta metri fino alla casa. I cancelli erano sfondati, le tavole erano a terra e il nostro cane era stato mangiato. Non ci sono altre parole per definirlo», racconta il padre, come rivela Le Pays.

«Quando torni a casa e vedi queste immagini, è traumatico.

La denuncia del proprietario

Il proprietario dell'animale ucciso ha sporto denuncia venerdì 5 gennaio contro il proprietario dei rottweiler, che sono stati isolati e rinchiusi e visitati da un veterinario. Il proprietario dei rottweiler è stato interrogato dai gendarmi sabato 6 gennaio. Gli animali potrebbero essere sottoposti ad eutanasia. La decisione spetterà al sindaco locale e al prefetto. Il destino dei cani sarà deciso sulla base di uno studio comportamentale condotto dal veterinario.

Per Arnaud, che ha fornito le foto di Oops e ha denunciato il caso (molto divisivo in Francia), pensare al destino dei rottweiler (che potrebbero essere sottoposti a eutanasia, ndr.) è, nonostante tutto, straziante. «È una vergogna che, a causa di persone negligenti e irresponsabili, gli animali debbano pagarne il prezzo. Sono stato con loro in passato e possono essere cani adorabili».

