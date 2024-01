Cucciolo di Golden Retriver sfugge ai padroni e precipita dalla scogliera a picco sul mare: l'incredibile salvataggio della guardia costiera

di Nikita Moro

Il primo gennaio del 2024 si inaugura nei migliori dei modi in America. La guardia costiera degli Stati Uniti ha effettuato un'operazione in elicottero proprio a Capodanno, mettendo in salvo un golden retriver che era precipitato da una scogliera alta 90 metri.

Leo, il cane di 3 anni, è stato riabbracciato poco dopo dai suoi padroni, avvolto da una coperta e portato subito in ospedale per essere operato. Adesso l'animale a 4 zampe sta bene, ma i proprietari hanno aperto online una raccolta fondi per affrontare le spese degli altri interventi chirugici ai quali dovrà sottoporsi Leo.

Le dinamiche

Il Golden Retriver stava correndo davanti ai suoi due padroni e al loro altro cucciolo all'Ecola State Park, in Oregon, intorno alle 14:45, quando è improvvisamente precipitato dalle coste rocciose della Cannon Beach sottostante.

Dopo la segnalazione, i soccorritori della guardia costiera sono giunti immediatamente sul posto per salvare Leo, calandosi con l'imbraccatura dall'elicottero e nuotando fino alla scogliera. Il video mostra il cucciolo di 3 anni rannicchiato sulla riva e impaurito, in attesa di essere salvato e riportato dalla sua famiglia.

La raccolta fondi

Dopo l'incidente, i padroni del golden retriver lo hanno subito riabbracciato, avvolto con una coperta e trasportato con urgenza dal veterinario. Il cucciolo aveva un polmone collassato, contusioni polmonari, diverse lacerazioni, un dente canino rotto e una mascella rotta. Per fronteggiare le spese di medicinali e interventi chirurgici ai quali dovrà sottoporsi il cucciolo, la famiglia ha istituito una raccolta fondi online.

Nonostante le diverse fratture, Leo è fuori pericolo di vita, sta bene e dopo una notte passata in ospedale è tornato finalmente a casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA