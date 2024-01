Dimentica le chiavi e rientra a casa scavalcando il muro. I suoi 5 rottweiler non lo riconoscono e lo sbranano: morto a 21 anni

Un giovane di 21 anni è morto dopo essere stato attaccato dai suoi 5 rottweiler mentre cercava di entrare in casa. Augusto José García, un cittadino del Nicaragua, è deceduto a causa delle ferite inflitte dagli animali in un quartiere di Managua, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Il giovane è stato attaccato durante le prime ore del mattino dopo essere entrato nel cortile della casa in cui vive con uno dei suoi fratelli. Non è entrato dalla porta, come faceva di solito, poiché aveva dimenticato le chiavi. Di conseguenza, si è trovato di fronte agli animali che non lo hanno riconosciuto, secondo quanto riportato dal Channel 8 della televisione nicaraguense.