Ragazza di 16 anni azzannata da un rottweiler a Roma mentre è a spasso col cane: «Ho dovuto prenderlo per i testicoli per staccarlo» L'eggressione domenica pomeriggio in un condominio di via Buzzi, sulla Laurentina







di Redazione web Una ragazza di 16 anni è stata aggredita da un rottweiler nei giradini di un condominio di via Buzzi a Roma, in zona Laurentina. La giovane domenica pomeriggio stava passeggiando con il suo cane, un meticcio, quando ha incrociato un'altra condomina con il suo rottweiler al guinzaglio. Il cane si è liberato dalla presa e si è avventato sulla ragazza e sul suo animale. Azzannata dal rottweiler Improvvisamente, il cane si è scagliato contro di lei, facendola cadere e rivolgendo la sua aggressività anche al meticcio. Nel tentativo di proteggere il proprio animale, la giovane è intervenuta, ricevendo per tutta risposta un morso al polpaccio destro. Grazie all'intervento tempestivo dei vicini e in particolare del fidanzato della vittima, che ha riportato lievi ferite nel corso del salvataggio, è stato possibile fermare l'assalto del rottweiler. In seguito all'incidente, il rottweiler è stato affidato a un canile e le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le circostanze esatte dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità. Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 12:05

