Paolo Pasqualini sbranato dai rottweiler, il dolore della sorella: «L'ho sentito poco prima che morisse, stava cambiando vita»

Paolo Pasqualini è stato sbranato da tre rottweiler in un parco a Manziana, alle porte di Roma. Il 39enne stava passeggiando domenica mattina, quando è stato aggredito dai cani, fuggiti da una villa poco distanti. L'uomo, commesso al supermercato, lascia la mamma e la sorella a cui era molto legato.

Il dolore della sorella

«Mi aveva detto "ci vediamo dopo", avevamo parlato di studio, mi aveva chiesto dei consigli, poi era uscito con i pantaloncini e le scarpe da ginnastica con cui è stato ritrovato», ha detto Priscilla Pasqualini al Messaggero. «Si era iscritto da poco all'Università di Viterbo alla facoltà di scienze motorie, parlavamo spesso degli studi perché io sono iscritta alla facoltà di medicina quindi mi chiedeva consigli», spiega la sorella.

È talmente sotto choc che non ha neanche chiesto agli inquirenti dei tre animali che hanno ucciso Paolo: «Non so nemmeno di che razza fossero, né se fossero così aggressivi.

Omicidio colposo per i proprietari dei cani?

Il 39enne avrebbe provato inutilmente a difendersi come dimostrerebbero le numerose ferite sul corpo della vittima e, in particolare, sulle braccia. L'uomo e' morto prima dell'arrivo dei soccorsi. I cani, che lo hanno aggredito, scappati da un'abitazione non lontana dal punto in cui e' stato ritrovato il 39enne, sono stati catturati. A quanto si apprende, nei prossimi giorni i Carabinieri invieranno una prima informativa alla Procura di Civitavecchia che valutera' l'ipotesi di reato, quindi se iscrivere nel registro degli indagati i proprietari per omessa custodia di animali e omicidio colposo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 14:53

