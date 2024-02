Pitbull azzanna una 30enne al petto e agli arti in strada, il cane immobilizzato con il taser dalla polizia e poi soppresso: «Troppo aggressivo»

Sono stati attimi concitati, durante i quali una donna di 30 anni ha rischiato di essere sbranata a morte da un cane, un pitbull. L'attacco dell'animale, avvenuto a Sydeny, in Australia, ha colto di sorpesa la donna che è stata morsa più volte al petto e agli arti.

L'aggressione è avvenuta poco prima dell'una del pomeriggio di martedì. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Liverpool in condizioni serie ma stabili, scrive il Daily Mail. Gli agenti di polizia sono stati costretti a utilizzare il taser per tenere a bada l'animale. In seguto il cane, un American Pit Bull Terrier, è stato giudicato troppo aggressivo ed è stato soppresso.