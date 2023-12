Il cane non dà segni di vita: i poliziotti vedono una donna piangere disperata e la portano alla clinica veterinaria con la volante

Nel tardo pomeriggio del giorno di Santo Stefano, transitando in Prato della Valle a Padova, una pattuglia della polizia ha notato una donna in evidente stato di agitazione che teneva tra le braccia un cane di piccola taglia che non dava segni di vita.

In pochissimo tempo si è formata, intorno alla donna, una calca di persone e gli agenti, vedendo la scena, si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Una volta scesi dall’autovettura di servizio, gli agenti hanno visto la donna che, in lacrime, ha riferito ai poliziotti che il proprio cagnolino sembrava non dare più segni di vita. Gli operatori, vista la giornata festiva e dato che la donna non disponeva di un’autovettura rapidamente utilizzabile, hanno deciso di farla salire con il proprio animale sulla Volante e l'hanno portata in una clinica veterinaria all’Arcella.

Già durante il tragitto tramite la Centrale Operativa della Questura, la clinica è stata avvisata dell’imminente arrivo della Volante così, giunti sul posto, personale medico veterinario ha preso subito in carico l’animale, riuscendo a rianimarlo.

La donna, 51enne originaria di Vicenza, ha ringraziato gli agenti per il soccorso ed è tornata a casa con il suo cane dopo aver ricevuto le cure mediche del caso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 15:27

