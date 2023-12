Cucciolo malato (senza una zampa) abbandonato in un parcheggio: un passante lancia l'allarme e Buddy viene salvato la vigilia di Natale

Un cucciolo di cane malato e senza una zampa è stato abbandonato in un borsone e poi lasciato nel parcheggio della riserva naturale di Tottenham Marshes, nel nord di Londra, alla vigilia di Natale.

A trovare il cucciolo intorno alle 10 di domenica 24 dicembre è stato un dogsitter, che ha subito chiamato i soccorritori di La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Al momento il cagnolino è salvo e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

Il ritrovamento

Al cucciolo abbandonato mancano una zampa e gran parte della zampa posteriore. Dopo il ritrovamento è stato chiamato Buddy dai soccorritori dell'ente benefico Rspca di Londra che ora sta cercando di ottenere più informazioni sui proprietari del cagnolino.