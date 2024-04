Cuccioli di tigre di Sumatra nascono allo zoo di Amiens: i due rappresentano una speranza per il futuro della specie a rischio d'estinzione

Arrivano delle buone notizie dalla Francia, dove allo zoo di Amiens sono nati due splendidi cuccioli di tigre di Sumatra, una delle specie più a rischio di estinzione. Tipica dell'Indonesia, la specie è attualmente in pericolo per via dei pochi esemplari rimasti in natura. Per questa ragione gli esperti hanno deciso di isolarli, anche in strutture come bioparchi e zoo, così da incentivare la riproduzione della razza.

La nascita dei due cuccioli, dunque, ha portato una nuova speranza per il futuro della specie.

L'arrivo dei cuccioli

I piccoli felini, un maschio e una femmina, sono nati lo scorso 22 marzo e adesso pesano circa tre chili. I cuccioli verranno esposti al pubblico soltanto a partire da giugno e lo zoo ancora non ha deciso i loro nomi, per cui ha invitato tutti i visitatori ad aiutare gli esperti a scegliere un nome inviando le loro proposte sulle pagine social dello zoo.

Questa nascita avviene dopo quasi due anni dall'arrivo di Posai, la prima tigre di Sumatra nata nello zoo di Amiens e che ha aperto un piccolo spiraglio di luce per il futuro della specie.

(Video di Askanews)

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA