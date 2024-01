Una fotografia ed alcuni video certamente teneri, quelli postati dal campione olimpico, Gianmarco Tamberi che su Instagram ha immortalati alcuni momenti di un viaggio in Sudafrica, in cui gioca con un cucciolo di leone. Gimbo, accompagna quelle immagini, con una didascalia in cui scrive “amore a prima vista”, riferendosi alla naturale empatia che si può provare a contatto con un animale selvatico.