Nell’Italvolley c’è Egonu: al via la missione Olimpiadi. Al via la Nations League

di Daniele Petroselli

L'Italia del volley al femminile si lancia verso l'appuntamento Nations League. E' qui che le azzurre dovranno conquistare l'ultimo pass per l'Olimpiade di Parigi 2024. Con questo torneo si chiuderà il ranking FIVB che determinerà le ultime cinque a qualificarsi. L'Italia si trova al quinto posto nella graduatoria mondiale, ed è la migliore tra quelle non ancora ammesse ai Giochi. Ma è tutto da dimostrare sul campo e lo sa bene il neo ct Julio Velasco, che per questo appuntamento ha deciso di riportare nel gruppo diverse protagoniste che nella precedente gestione erano rimaste ai margini. A partire da quella Paola Egonu, fuori al preolimpico dopo aver visto tanta panchina agli Europei con Mazzanti. Tra le opposte poi al suo fianco Ekaterina Antropova, oltre a Sylvia Nwakalor e Camilla Mingardi. La regista di riferimento sarà la confermatissima Alessia Orro, con Carlotta Cambi, Francesca Bosio e Giulia Gennari per il momento al suo fianco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 07:48

