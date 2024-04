Chiara Nasti incinta e Mattia Zaccagni alla spa, ma lui prende sonno: «Di compagnia mio marito...» FOTO

di Redazione web

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno per diventare genitori della seconda bambina che nascerà la prossima estate, più precisamente a luglio come specificato qualche giorno fa dall'influencer. La coppia ha deciso di prendersi un po' di tempo per sè e, quindi, la giovane mamma e il calciatore della Lazio si sono recati alla spa dove si sono rilassati insieme. Chiara e Mattia si sono talmente riposati, che l'attaccante biancoceleste e della Nazionale azzurra non è stato molto di compagnia e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha mostrato ai suoi follower come ha passato il suo pomeriggio insieme al marito Mattia Zaccagni. Prima, l'influencer ha fatto il bagno in una delle vasche della spa e, accarezzandosi il pancione, ha scritto: «Mi mancava troppo». Effettivamente, la giovane mamma ha sempre detto che uno degli aspetti che più le piace della gravidanza è proprio il pancione e sentire i movimenti della bambina al suo interno.

Nella storia successiva, ecco Chiara che beve la sua tisana, fa un sorriso tirato alla telecamera del suo smartphone e inquadra Mattia che dorme sul lettino accanto.

Chiara Nasti mamma

Chiara Nasti è una mamma molto premurosa e presente, infatti, ha sempre spiegato che desidera badare al suo bambino Thiago da sola, senza l'aiuto di tate o babysitter. L'influencer, comunque, è spesso con mamma Gabriella che è molto affezionata al suo nipotino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 21:47

