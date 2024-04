N'Dicka, Lotito attacca la Roma: «Hanno sospeso la partita per un codice giallo, si poteva giocare la sera stessa»

di Redazione Web

N'Dicka a terra, la mano sul cuore. A Udine per diverso tempo sembrava potesse succedere il peggio quando al 71' del match tra l'Udinese e la Roma il giocatore giallorosso si è accasciato per un sospetto infarto. Una scena che ha sconcertato tutti i presenti, ma non il presidente della Lazio Claudio Lotito, perché in fondo era solo «un codice giallo». La provocazione, riportata dal quotidiano La Stampa, arriva durante il Consiglio Nazionale di Forza Italia, il suo partito.

Solo «un codice giallo»

Il vicepresidente della Lega calcio non ha digerito le proteste del club dei Friedkin. La Roma, infatti, aveva chiesto di recuperare il resto della partita in un'altra data e non il 25 aprile (poco dopo la squadra affronterà Napoli e Bayer Leverkusen), come deciso proprio dalla Lega. Ma Lotito va oltre ed entra a gamba tesa: «Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo».

«Si poteva giocare»

Al Bluenergy Stadium la paura era stata tanta. I primi esami su Evan N'Dicka non avevano escluso l'infarto e tutti quanti (l'allenatore della Roma De Rossi e tutti i compagni di squadra, oltre agli avversari e ai tifosi) erano troppo scossi per continuare. Per poter assicurare tutti che il tesserato della Roma fosse stato vittima "solo" di un trauma toracico era servito tempo, e gli esami dell'ospedale. Ma per Claudio Lotito, allora, «si poteva ricominciare a giocare la sera stessa», ha chiosato.

