Scatta un selfie col leone allo zoo, ma si avvicina troppo. «L'ha sbranato, non c'è stato nulla da fare»

Una bravata, magari da postare sui social, vale davvero il prezzo della vita? Forse, se si riesce a raccontare l'impresa pericolosa senza che nessuno si faccia male, la storia potrebbe mettere i brividi lo stesso ma essere (in qualche modo) divertente. Tuttavia, se per un selfie la si perde la vita, allora in quel caso nulla è più così spassoso. In India, precisamente nello Stato di Andhra Pradesh, un uomo è stato sbranato vivo da un leone nel parco zoologico Sri Venkateswara a Tirupati.

La storia

Stando a quanto riferiscono i media locali, Prahlad Gujjar, 38 anni originario del distretto di Alwar nel Rajasthan sarebbe entrato nel recinto di un leone. L'uomo potrebbe avere scavalcato il recinto alto due metri ed essersi avvicinato all'animale per provare a scattarsi un selfie. Ovviamente, il leone sentendosi minacciato non avrebbe esitato un attimo ad attaccarlo e lo avrebbe ucciso praticamente subito dopo l'invasione della gabbia.

Le parole delle autorità

Il poliziotto Mallika Garg ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media e ha spiegato: «Se l'uomo era ubriaco o meno lo scopriremo solo dopo l'autopsia, anche se, tutte le ipotesi ci fanno pensare allo stato di ebbrezza della vittima. Gujjar, comunque, è morto sul colpo, il leone l'ha sbranato e per lui non c'è stato nulla da fare. L'animale è rimasto vicino ai resti della vittima, finché i domatori non sono riusciti a spostarlo e a recuperare ciò che restava».

