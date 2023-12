Un orso, un leone e una tigre rinchiusi nella stessa gabbia di un seminterrato: «Da cuccioli hanno sofferto, ora sono migliori amici»

di Redazione web

La storia di un orso, un leone e una tigre che sono diventati amici quando erano cuccioli e rinchiusi nella stessa gabbia ha fatto il giro del mondo. Gli utenti social si sono commossi nel vedere come animali così diversi tra di loro abbiano stretto un rapporto di amicizia che li ha portati a superare anche le più brutte violenze subite. Ora, l'orso, il leone e la tigre sono adulti e sono ancora milgiori amici.

La storia

La storia raccontata sulle pagine del The Mirror ha commosso gli utenti social di tutto il mondo. L'orso, il leone e la tigre, che da cuccioli sono stati salvati dal seminterrato di uno spacciatore che li maltrattava, hanno stretto un'amicizia indissolubile. Quando sono stati salvati dalle autorità, sono stati trovati "abbracciati" l'uno all'altro. I tre animali sono stati portati al Noah's Ark Animal Sanctuary, un rifugio per animali senza scopo di lucro a Locust Grove, in Alabama in cui gli operatori si occupano di varie specie salvate da maltrattamenti.

L'orso, la tigre e il leone hanno condiviso così tanti momenti insieme che è stato praticamente impossibile separarli, proprio per questo, è stato deciso di lasciarli vivere serenamente tutti insieme.

Este es Baloo el oso, Leo el león y Shere Khan el tigre. Han pasado los últimos 15 años coexistiendo pacíficamente en Noah's Ark Animal Shelter en Georgia. Fueron rescatados juntos en 2001 desde el sótano de un traficante de drogas, y han estado juntos desde entonces. pic.twitter.com/CzaQue8y9K — 𝕵𝖔𝖓𝖆𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕯𝖆𝖗𝖙𝖍 𝖂𝖎𝖈𝖐 🃏🐺 (@JonathanStark27) September 18, 2021

I commenti social

La bella storia di amicizia fra tre animali completamente diversi tra di loro ha commosso milioni di utenti che sui social hanno commentato: «Se gli umani fossero come gli animali, il mondo sarebbe un posto migliore» oppure «Tutti dovrebbero prendere esempio da questo orso, questa tigre e questo leone».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA