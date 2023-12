Proprietaria di un cane furiosa: «I bambini dovrebbero stare al guinzaglio e non toccare animali che non conoscono». È polemica

di Redazione web

Lynne Schmidt è la proprietaria di Zoe, una cagnolona dal pelo lungo bianco e molto affettuosa. La donna, originaria del Michigan, Stati Uniti, è molto attiva sui propri profili social, specie su Twitter dove ha raccontato ciò che le è successo innescando una polemica tra gli utenti che la seguono. Una bambina è corsa incontro alla sua Zoe senza chiedere se poteva avvicinarsi o meno: Lynne, quindi, ha proposto di mettere un guinzaglio ai bambini.

La vicenda

Lynne Schmidt ha molto a cuore gli animali, fa parte di diverse associazioni che si prendono cura dei randagi o dei cani che hanno bisogno di aiuto e assistenza. Il suo sfogo su Twitter ha scatenato la polemica: «Ero al parco con Zoe, quando una bambina le è corsa incontro. Quindi, l'ho bloccata e le ho detto: "Forse non dovremmo correre incontro a cani che non conosciamo". Secondo me, i genitori non dovrebbero permettere che i loro figli si scaglino verso animali che non conoscono, dovrebbero metterli al guinzaglio».

Questo tweet ha acceso una discussione social che è continuata con migliaia di commenti: c'è chi condivide il pensiero di Lynne e chi, invece, è assolutamente contrario.

Small child runs up to Zoë. I body block and say, “Maybe we don’t run up to dogs we don’t know.”



The parent: She’s three



Me: If she isn’t on voice recall, maybe she should be leashed? pic.twitter.com/myoDYKDgW5 — AbortionChat (@AbortionChat) November 25, 2023

I commenti degli utenti social

In tanti hanno condiviso il pensiero di Lynne riguardo ai bambini che non dovrebbero essere troppo impulsivi nei confronti dei cani che non conoscono: «Mio papà è un veterinario e da sempre dice a me e a mio fratello di non "invadere" lo spazio di un cane che non conosciamo» oppure «Hai ragione: i bambini hanno creato molti traumi nel mio cane che, ora, non li sopporta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA