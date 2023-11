Cane randagio si perde e finisce sulla pista d'atterraggio, aereo costretto a tornare indietro

di Redazione web

A volte, capita che animali randagi o selvatici perdano l'orientamento e finiscano in posti in cui non dovrebbero nemmeno entrare, come le piste di atterraggio o decollo negli aeroporti. Un cane che vagava per le strade vicine all'aeroporto di Dabolim a Goa, India, si è perso e, spaventato, si è piazzato in mezzo alla pista, constringendo il pilota del volo Vistara UK881 a tornare indietro.

La vicenda

La vicenda è stata riportata da PTI che ha raccontato ciò che è successo al termine del volo Vistara UK881. L'aereo era partito da Bangalore, India e avrebbe dovuto effettuare l'atterraggio all'aeroporto di Dabolim a Goa. Il pilota, però, è stato avvisato dal controllore del traffico aereo della presenza in mezzo alla pista di un cane randagio che non accennava a spostarsi e, tantomeno, a farsi prendere. Dopo diverso tempo in aria, il pilota non è più riuscito a temporeggiare e il direttore dell'aeroporto di Goa, SVT Dhanamjaya Rao ha detto ai media locali: «Il pilota ha preferito tornare a Bangalore e ripetere il volo e l'atterraggio una volta che la pista fosse stata messa in sicurezza».

Le dichiarazioni del direttore dell'aeroporto

Dhanamjaya Rao, direttore dell'aeroporto di Goa, sempre ai media locali ha detto: «È già successo che animali invadano la pista ma, solitamente, se ne vanno in fretta.

