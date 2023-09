Padrone del cane si traveste come il suo peluche preferito: la reazione dell'animale è impagabile

di Redazione web

È risaputo che gli animali abbiano dei sentimenti e che non li dimostrino solamente ai loro padroni ma anche ai loro giocattoli preferiti. Ad esempio, non è un caso se un cane porta con sé nella sua cuccia un peluche piuttosto che un altro oppure se è geloso del suo amico di pezza. Così, è successo anche alla cagnolona Jolene, un golden retriever che ama alla follia il suo pupazzo Gumby, e che è sinceramente rimasta sconvolta dalla sorpresa dei suoi padroni.

La storia

Dicono che i golden retriever siano tra le razze di cani più intelligenti che ci siano: amano incondizionatamente i loro padroni e tutti i giorni dimostrano loro grande affetto. Ma lo fanno anche con i loro peluche come, ad esempio, Jolene, la cucciola che è gelosissima e affezionatissima al suo Gumby, pupazzo con occhi dolci e di un verde brillante. I suoi padroni, vedendo il legame che la loro amica a quattro zampe aveva stabilito con con Gumby, hanno deciso di realizzare un costume con le sue sembianze e fare una sorpresa a Jolene.

Non appena, il papà di famiglia è entrato nella stanza dove si trovava la golden retriever, lei ha alzato la testa e lo ha fissato con un'espressione di grande sorpresa.

I commenti del web

Su TikTok il video ha riscosso moltissimo successo: in migliaia hanno commentato la sensibilità di Jolene, protagonista della storia. Qualcuno ha scritto: «Poi, hanno coraggio di dire che i cani non hanno sentimenti» oppure «Nemmeno un umano dimostra così tanta gratitudine per una cosa così semplice come una sorpresa».

