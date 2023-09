Prega per 4 anni davanti alla statua di Buddha, poi si accorge che è l'orco Shrek

di Redazione web

La bizzarra storia di Merlie Tolentino ha fatto il giro dei social. La signora, originaria delle Filippine e molto religiosa, pratica il buddismo, pensa che il momento della preghiera sia importante e sacro: tutte le energie che si rivolgono a colui che si venera, possono aiutare a risolvere alcuni problemi e ad affrontare la vita in un modo migliore. Nonostante questo, però, bisognerebbe anche sapere che aspetto hanno le divinità che si pregano, dato che, Merlie è diventata famosa sul web perché, per ben quattro anni, si è prostrata davanti a una statuina dell'orco della DreamWorks: Shrek.

Prega per 4 anni davanti alla statua di Buddha

Merlie Tolentino credeva fortemente che quella statuina verde rappresentasse il Buddha, al quale lei è profondamente devota. Stando a quanto riportano i media locali, la signora, per un lungo periodo di tempo, ovvero quattro anni, ha portato cibo e bevande davanti alla figura che, non si è mai chiesta il motivo per il quale fosse verde, sorridente e con delle specie di corna sulla testa. Un giorno, però, Merlie è stata sorpresa dalla domanda di un'amica che le aveva fatto visita in casa e le ha chiesto: «Perché ci sono tutte quelle offerte davanti a Shrek? Il protagonista del cartone animato?». La donna, dopo la sopresa iniziale e mille domande, è scoppiata a ridere e avrebbe risposto all'amica: «Non mi sono mai resa conto di nulla ma spero, comunque, che le mie preghiere possano avere un senso e che Buddha possa portare lo stesso energia positiva a lei e alla sua famiglia».

I commenti sul web

Alcuni utenti social si sono molto divertiti a leggere la vicenda della signora Merlie e qualcuno ha scritto: «Questa storia mi ha svoltato la giornata in meglio».

