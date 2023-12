«Il vicino mi ha chiesto di cambiare nome al mio cane perché si chiama come sua figlia: non esiste, l'ho addottata prima che nascesse la bambina»

di Redazione web

Scegliere il nome del proprio cagnolino non è mai semplice perché il padrone ne vorrebbe sempre uno che sia simpatico, non troppo serioso e che si adatti bene al suo amico a quattro zampe. C'è, poi, chi opta per i nomi di persona, anche se, non tutti sono d'accordo con questa stramba scelta. È un po' ciò che è successo a un ragazzo che ha raccontato la sua storia su Reddit: il suo vicino di casa gli ha chiesto di cambiare il nome del suo cane perché era lo stesso della figlia.

La vicenda

Un ragazzo si è sfogato su Reddit con gli altri utenti social, ai quali ha raccontato: «Da qualche settimana, mi sono trasferito, insieme alla mia cagnolina, in un nuovo quartiere e i vicini mi sono sempre sembrati molto tranquilli, almeno così pensavo. Alcuni giorni fa, l'ho lasciata correre in giardino, mentre io sistemavo casa. A un certo punto non l'ho più vista e ho cominciato a chiamare "Charlotte, Charlotte". Davanti alla porta di casa si sono presentate lei e una bambina. Ero molto sorpreso dalla cosa perché non capivo cosa stesse succedendo. Poi, sempre nel mio giardino è corso il papà della piccola che ho scoperto essere il mio vicino. Mi ha spiegato che anche sua figlia si chiama Charlotte e mi è parso un po' infastidito ma io non ci ho fatto caso. Qualche ora più tardi, si è presentato alla mia porta chiedendomi di cambiare nome al mio cane, onde evitare che quando la chiama, sua figlia corra da me e rischi di perdersi o di ritrovarsi in mezzo alla strada dove passano le auto. Sulle prime ero molto sorpreso, ho sorriso e mi sono categoricamente rifiutato di fare una cosa del genere: il mio cane è più grande della bambina, l'ho adottata molto tempo fa e non cambiero mai il suo nome».

I commenti social

La storia del ragazzo ha riscosso molto successo su Reddit e, infatti, in tantissimi hanno commentato.

