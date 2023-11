Cane si perde in montagna, ritrovato dopo due mesi con una zampa rotta. La padrona in lacrime: «Nova è finalmente a casa»

di Redazione web

Robynne Simons-Sealy, originaria del Colorado, Stati Uniti, è molto affezionata alla sua cagnolona Nova che, nonostante abbia solamente un anno e mezzo è già molto grande: è, infatti, un Bovaro del Bernese. Come riportato dalle testate locali, Robynne aveva deciso di addestrare Nova che, proprio per questo, indossava un particolare guinzaglio. Un giorno, tuttavia, è riuscita a sfilarsi l'imbracatura ed è scappata. È stata ritrovata due mesi dopo in montagna, spaventata e con una zampa rotta, ma viva. La sua storia ha commosso il web.

Nova per due mesi lontana dalla sua famiglia

Il Greeley Tribune ha raccontato la commovente storia di Nova che per due mesi è stata lontana dalla sua famiglia e dispersa in mezzo ai boschi e alla neve. Le ricerche della sua padrona, Robynne Simons-Sealy, non avevano dato nessuna notizia positiva ma, nelle scorse ore, la signora ha annunciato sui social che Nova era stata ritrovata da due escursionisti che stavano percorrendo un sentiero di montagna. Le due persone, vedendo che il cane in difficoltà e molto diffidente, hanno cercato di avvicinarsi in modo amichevole per tranquillizzarlo salvo, poi, chiamare i soccorsi. Un comunicato del Meyers Ranch Park ha fatto sapere: «Uno degli escursionisti è stato morso mentre tentava di trasportare l’animale ferito giù dalla montagna. Nonostante ciò, i due non si sono fermati perché avevano intuito che l'animale avesse bisogno di aiuto». Grazie a loro, Nova ha potuto riabbracciare la sua padrona Robynne.

Il post della padrona di Nova

Dopo il ritrovamento di Nova, Robynne Simons-Sealy ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook in cui ha scritto: «Molti di voi sanno che più o meno sette settimane fa, il mio Bovaro del Bernese è scappato dal parcheggio di un supermercato.

