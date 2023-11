Cane causa la morte di un ragazzo e si pente: segue (piangendo) il corteo funebre del 21enne e la famiglia lo adotta: «Non siamo arrabbiati con lui»

di Redazione web

Un cane randagio ha commosso tutta la comunità di Bhadravathi, in India quando è parso davvero pentito per ciò che aveva fatto: ha, infatti, causato la morte di un giovane di 21 anni di nome Tippesh. L'animale, nonostante non appartenesse al ragazzo con cui non aveva mai avuto contatti prima dell'incidente, è sembrato mortificato per l'accaduto, tanto che ha seguito, piangendo, il corteo funebre per chilometri. Ecco cosa è successo.

L'incidente fatale

Stando a quanto riporta il Times Of India, Tippesh aveva 21 anni ed era originario di Bhadravathi: con il suo motorino era solito spostarsi per le vie della città e mentre stava andando a prendere la sorella a una fermata del bus, un cane randagio gli ha tagliato la strada. Il giovane, per cercare di evitare l'impatto con l'animale, avrebbe frenato bruscamente perdendo il controllo del mezzo, finendo a terra sbattendo violentemente la testa, e per lui non c'è stato nulla da fare.

Il cane che aveva provocato l'incidente si è avvicinato al corpo gravemente ferito di Tippesh e ha seguito i soccorsi fino all'ospedale, dove poi il ragazzo è morto.

L'animale, poi, ha seguito la famiglia del giovane. La mamma del 21enne vittima dell'incidente, Yashodamma, ha raccontato al Times Of India in che modo il cane abbia espresso il suo dispiacere per l'accaduto: continuava a piangere, a posare la testa sulle mani dei famigliari del ragazzo.

Il giorno del funerale, poi, il cane ha seguito il corteo funebre per otto chilometri.

Le dichiarazioni della mamma di Tippesh

La mamma di Tippesh ha raccontato al Times Of India: «Il cane ha cercato di avvicinarsi alla nostra casa dopo il funerale, ma altri randagi nella zona lo hanno respinto. Alla fine, è entrato in casa dopo alcuni giorni e ha appoggiato ancora la testa sulla mia mano. Abbiamo avuto la sensazione che stesse cercando di trasmettere il dolore per la morte di Tippesh.

