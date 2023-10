Toco, l'uomo cane è triste: «I cuccioli hanno paura di me e mi evitano»

di Redazione web

Toco è un famoso youtuber giapponese che, oltre che con i video postati nel suo canale, ha raggiunto la popolarità grazie al fatto che si è "trasformato" in un cane. In varie interviste, il content creator ha rivelato che si tratta di un costume realistico che si può mettere e togliere quando desidera. Ciò che voleva provare sulla sua pelle era il fatto di vivere per alcune ore come il suo animale preferito, capire cosa si prova e adottare tutte le movenze quanto più simili a quelle degli amici a quattro zampe. I veri amici a quattro zampe, però, sentono che Toco non appartiene davvero alla loro specie.

Padrone del cane si traveste come il suo peluche preferito: la reazione dell'animale è impagabile

Sally, la cagnolina che ogni giorno va al fast food per mangiare: «Grazie a TikTok abbiamo ritrovato il padrone»

Le parole di Toco

Toco ha speso l'equivalente di 13 mila euro per il suo costume da cane iper realistico. Lo youtuber è felice del suo investimento che, comunque, gli ha regalato la popolarità in tutto il mondo. I suoi video su TikTok sono diventati virali e moltissimi hanno toccato picchi di milioni di visualizzazioni. Toco, però, è un po' dispiaciuto per la reazione degli altri cani quando lo vedono e al The Sun ha rivelato: «Sembravano un po' sorpresi quando mi vedevano e, poi, annusavano e sfortunatamente non mi hanno trattato da pari a pari.

Toco sui social

L'esperimento social di Toco, ovvero la volontà di assomigliare quanto più possibile a un cane, ha fatto il giro del mondo. Ad esempio, il video TikTok in cui lo youtuber gioca e si rotola come un comune amico a quattro zampe, ha collezionato più di tre milioni di visualizzazioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA