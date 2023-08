Toco, l'uomo-cane in centro a Tokyo si fa le foto con i fan

di Redazione web

L'uomo è un appassionato degli animali al punto tale da aver pagato per avere un costume che lo rendesse un cane. La sua fama internazionale lo precede e il suo desiderio di diventare un animale è stato esaudito pagando 12mila sterline (14mila euro circa). Oggi, per le strade di Tokyo, l'uomo è sceso con il suo costume da collie realizzato su misura e ha posato con dei selfie in compagnia dei suoi fan.

'Toco', una celebrità

A distanza di oltre un anno dal video virale che lo immortalava nel suo costoso costume, Toco è stato avvistato mentre, trainato su un carrellino, si fermava a parlare con i passanti.

A settembre, Toco ha tentato per la prima volta una passeggiata all'aperto. Ha detto in un video su YouTube che documenta l'esperienza che si sentiva «nervoso e un po' spaventato». Sentimenti che ha superato, uscendo con successo per le strade della Capitale giapponese.

