Scoperta choc in bagno, la ragazza finge un impegno di famiglia e scappa: «Cosa significa?»

«Sono nel suo bagno, che ca**o è questo?»: poche parole che descrivono bene lo stato di confusione in cui si è trovata una ragazza dopo essere salita a casa di un uomo con il quale stava avendo un appuntamento. La sorpresa è arrivata al momento di andare al bagno, e tutto è stato documentato con un video pubblicato su TikTok al quale gli utenti hanno provato a dare una risposta.

Il video in bagno

Jordan McNally ha condiviso sulla sua pagina TikTok il video di quanto scoperto una volta a casa del partner, qualcosa che l'ha lasciata talmente sconvolta da farle pensar di «fingere un'emergenza familiare e scappare». Il video, girato in bagno, mostra il box doccia in cui è impossibile non notare 17 flaconi di bagnoschiuma tutti sistemati in ordine su uno sgabello. Nella didascalia, ha scritto: «Cosa significa?!?!», poi ha scherzato sul fatto che il marchio dovrebbe sponsorizzarlo. Dettaglio aggiuntivo: ogni singola bottiglia è stata utilizzata in una certa misura.

I commenti

Il video ha collezionato 10 milioni di visualizzazioni su TikTok e oltre 15mila commenti, molti dei quali provano a dare una spiegazione dell'insolita scena che ha fatto scattare una "bandiera rossa" rispetto alla possibilità di incontrare nuovamente l'uomo dei 17 bagnoschiuma.

