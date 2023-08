«Siete vegani? Andate in un altro ristorante»: l'influencer pugliese denuncia tutto su TikTok VIDEO

Cosa mangiano i vegani in Puglia quest'estate? È la domanda che si è posta un'influencer che sui suoi social propone ricette vegan friendly. E il video di denuncia caricato su TikTok è diventato subito virale. Il motivo? Giulia Pisco si inquadra mentre chiama un ristorante e, dopo aver informato il ristoratore che sarebbero stati 8 clienti vegani, la risposta è stata: «Siete vegani? Allora andate da un'altra parte».

«Vegani? Andate altrove»

La giovane ha chiamato alcuni ristoratori per capire dove lei e il suo gruppo di amici avrebbero potuto mangiare, visto che si trovano in vacanza in Puglia. Ma come riporta il Quotidiano di Puglia e il video caricato sulla piattaforma social, la risposta non è andata come da aspettative. «Colpa del pregiudizio», racconta Giulia.

Sì, perché alla fine il ristorante in cui mangiare lo hanno trovato e, sebbene non fosse un ristorante dedicato ai vegani visto il ricco menù di piatti di pesce e carne, alla fine anche gli otto ragazzi vegani sono riusciti a mangiare e anche molto bene.

Sotto il video che ha riscosso in poche ore più di 10mila like, spuntano tanti commenti e reazioni rivolte al ristoratore. «Secondo me non sa cosa vuol dire vegano», scrivono in molti.

Poi, però, spuntano anche tanti pugliesi che difendono la loro terra: «La Puglia - dicono gli utenti dei social - non è tutta così».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA