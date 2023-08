La sposa in lacrime: «Ho speso 3.000 euro per le foto del matrimonio ma sono orribili, piango ogni giorno»

di Redazione web

Una delle prime decisioni, quando si organizza il proprio matrimonio, è scegliere il fotografo giusto: le immagini della cerimonia e della festa di nozze (e eventualmente il video) sono infatti la parte più bella, e devono necessariamente essere di altissima qualità, per poter conservare un dolce ricordo di uno dei giorni più belli della propria vita. La scelta è stata però nettamente sbagliata per Brooke, una sposa che si è sfogata in lacrime sul suo profilo TikTok in un video che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni in poche ore.

«Foto del matrimonio terribili, piango ogni giorno»

«Le foto del matrimonio sono terribili, piango ogni giorno», le parole di Brooke, nel video che è diventato virale sui social. «Vuoi vedere alcune delle peggiori foto di matrimonio che abbia mai visto?» chiede, sconvolta da quelle foto che non potrà cambiare né rifare. Nel filmato la sposa mostra alcune delle foto scattate dai fotografi assoldati per l'occasione, e in effetti il risultato è tutt'altro che lusinghiero. Costo del servizio? Tremila euro circa. E ora il fotografo non risponde più al telefono: «Guardate come sono carina», dice ironicamente mostrando una foto in cui entrambi gli sposi hanno un'espressione improbabile.

In tanti tra i commenti si dicono dispiaciuti: «Mi dispiace per quello che vi è successo - commenta un fotografo - ma se 'professionisti' fanno pagare 3mila per un matrimonio, devo aumentare i miei prezzi». «3.000 dollari? Quel prezzo è folle», commenta un altro utente, evidentemente ignaro dei costi attuali per le feste di nozze.

