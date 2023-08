La sposa (per scherzo) dice "no" durante la cerimonia: l'officiante annulla le nozze. La reazione dello sposo

di Redazione web

Si è rovinata da sola quello che viene definito da sempre "il giorno più bello della mia vita". Miriam, la sposa in questione, durante la celebrazione del matrimonio in forma civile a Caracas, in Venezuela, ha voluto fare uno scherzo al suo Danilo. Alla domanda: «Vuole prenderlo in sposo?» lei ha detto "no", seguito da un immediato "sì" per smontare lo scherzo. Una battuta ripresa dagli smartphone degli invitati che si è trasformata nel caso social del mese.

La sposa dice di no, nozze annullate

La risposta dell'officiante a Miriam e Danilo è stata sorprendente. Dopo il "no" scherzoso alla domanda «Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?» il responsabile del Registro Civile locale ha detto: «No, non si può scherzare.

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba 😬 pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

