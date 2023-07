Sposa arriva in chiesa con un passaggio dei vigili del fuoco: l'auto nuziale in panne, rischiava di perdere il matrimonio

di Redazione web

Un pò di ritardo è quasi obbligatorio per la sposa. Ieri, però, una donna sul Renon, in Alto Adige, ha rischiato di non poter pronunciare il fatidico sì perché l'auto improvvisamente non partiva. A questo punto, è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Vanga.

Beinahe hätte eine Braut 👰‍ am Ritten ihre eigene Hochzeit verpasst als das Brautauto nicht mehr anspringen wollte... Kurzerhand wurde die FF Wangen um Hilfe gebeten welche die Braut in Oberbozen abholen und noch rechtzeitig zur Pfarrkirche nach Wangen bringen konnten 💍 pic.twitter.com/6a2A9s4Ux8 — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 31, 2023

L'autopompa è stata trasformata in un attimo in un'auto da sposa, con tanto di bouquet floreali sul cofano. I pompieri sono riusciti a prelevare la sposa a Soprabolzano e a portarla giusto in tempo alla chiesa parrocchiale di Vanga.

