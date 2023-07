Infarto al matrimonio, gli sposi (medico e infermiere) gli salvano la vita: «Massaggio cardiaco in abito nuziale»

di Redazione web

Ospite a un matrimonio viene colto da arresto cardiaco, ma gli sposi sono un medico, la moglie che gli pratica il massaggio cardiaco, ed un infermiere del 118, il marito: il 69enne viene così immediatamente soccorso ed ora è all'ospedale dove mostra segni evidenti di miglioramento.

Sposini eroi

La vicenda, riportata dalla Gazzetta di Modena, è accaduta domenica scorsa a Montorso di Pavullo, sull'Appennino modenese. I primi a soccorrere l'uomo, presente alle nozze perché componente di un'associazione locale che domenica preparava le tradizionali crescentine ed i borlenghi, sono stati proprio i due sposi: Andrea Soriano e Sara Pattarozzi (che si sta specializzando in anestesia e rianimazione). Quest'ultima, in particolare, gli ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco con ancora indosso l'abito nuziale.



Non solo, alla festa era stata invitata una quarantina di professionisti sanitari e ognuno si è dato da fare, compreso occuparsi del recupero di presidi medici che erano stati portati al matrimonio per fare scherzi ai due sposi.

