Matrimonio interrotto dallo sciopero, sposa furiosa con l'albergo: «Non ci rispondeva nessuno» VIDEO

Un matrimonio impegnativo per la sposa che si è vista interrompere il giorno delle nozze a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori di albeghi e ristoranti proprio durante la celebrazione. I manifestanti, infatti, hanno invaso la cerimonia che si è dovuta spostare all'interno della struttura alberghiera e che ha costretto la sposa a vivere un vero e proprio incubo nel giorno che sarebbe dovuto essere il più bello della sua vita.

Matrimonio da incubo

I video dell'interruzione sono state condivise dalla sorella della sposa, che ha mostrato i manifestanti fuori dal luogo del matrimonio.

Il matrimonio si è svolto presso l'hotel DoubleTree by Hilton a San Pedro, in California, e purtroppo ha avuto luogo lo stesso giorno dello sciopero Unite Here Local 11, i dipendenti della categoria relativa alla ristorazione, settore alberghiero e terziario in generale.

La sorella della sposa, Lauren West ha condiviso cinque video questa settimana dal giorno delle nozze. Ha scritto: «È il matrimonio di mia sorella e gli operai dell'hotel stanno scioperando vicino alla sede».

Lauren in seguito ha aggiunto: «Abbiamo spostato la cerimonia del matrimonio di mia sorella al chiuso, perché gli scioperanti dell'hotel stavano cercando di interromperla, ma poi hanno circondato gli edifici. È stato difficile ascoltare la cerimonia con gli scioperanti che sbattevano i loro cartelli sulla finestra e lanciavano bottiglie d'acqua».

Lauren ha poi spiegato di aver appreso dello sciopero solo un'ora prima del matrimonio e che la direzione dell'hotel "non si trovava da nessuna parte durante la cerimonia".

La replica dell'hotel

Un portavoce del DoubleTree by Hilton a San Pedro ha dichiarato al The Sun: «Assicurarci che i nostri ospiti abbiano una grande esperienza è la nostra massima priorità, motivo per cui tutto il nostro team è sempre pronto a trovare soluzioni creative e andare oltre per superare le aspettative degli ospiti quando i piani devono cambiare.

