Le gemelle "più uguali del mondo" condividono anche il fidanzato: «Deve metterci incinte insieme»

Gemelle identiche che condividono ogni momento insieme hanno raccontato di condividere anche... il fidanzato. In un episodio di Extreme Sisters, Anna e Lucy DeCinque affermano di essere le gemelle più uguali al mondo: non solo fisicamente, dove la somiglianza in effetti è incredibile. Ma anche per lo stile di vita. La coppia di 35 anni mangia allo stesso modo, negli stessi tempi, dove allo stesso modo e fanno la doccia insieme.

Le gemelle uguali condividono anche il fidanzato

Ma non solo: hanno subìto gli stessi interventi di chirurgia estetica, indossano gli stessi vestiti per limitare la quantità di differenze tra i due. Ora le sorelle stanno cercando di assicurarsi che il loro fidanzato, Ben, le metta incinte entrambe contemporaneamente. Anna e Lucy parlano all'unisono e colgono ogni occasione per completare reciprocamente le frasi. «Pensiamo di essere una sola persona», dicono sempre agli amici.

Il rapporto con il fidanzato

Le due hanno iniziato a vedere il loro Ben 11 anni fa, quando ha iniziato a inviare messaggi a entrambe separatamente.

La gravidanza in contemporanea

