«Il mio lavoro da spogliarellista rovina la vita della mia gemella: non riesce a trovare un uomo, ecco perché»

di Redazione web

Per la sorella gemella il suo stile di vita non è piacevole. A raccontarlo è Laura Desiree, attrice di burlesque, spogliarellista e star erotica. Laura è l'ex presentatrice di Naked News, il tg a luci rosse canadese che mostra donne seminude che leggono le notizie del giorno su intrattenimento, sport, film, cibo e sesso. Parlando al podcast Holly Randall, Laura Desiree ha spiegato che sua sorella Sophie sostiene di non essere a proprio agio con il modo in cui lei vive il suo corpo così apertamente. Ecco perché.

Sorelle gemelle: uguali, ma diverse

Secondo Laura Desiree, il problema della sorella gemella Sophie riguarderebbe il modo in cui interagisce con gli uomini: «Nel corso degli anni è stato divertente perché sono sempre stata così esibizionista e così orgogliosa di essere nuda e libera dalla mia sensualità. Ricordo i suoi primi giorni quando usciva con qualcuno e dicevo 'Stasera farò uno spettacolo di burlesque, dovreste venirmi a vedere'. E lei rispondeva 'beh, sarebbe il caso si facesse un'idea di me, non tramite te'».

«Benedizione e condanna»

La donna ha spiegato che avere una sorella gemella può essere stato nel corso degli anni una benedizione e una condanna allo stesso tempo.

Sull'esperienza a Naked News, infatti, ha spiegato di aver avuto difficoltà a volte a raccontare delle notizie di un certo tipo, proprio per il tipo di format del programma e che il suo pensiero andava spesso a Sophie e a chi pensava che il suo corpo era uguale a quello della gemella.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 16:11

