Sesso con un altro uomo, il marito le regala una Lamborghini: «Sei stata bravissima»

Lei è una nota star porno, Lena The Plug, lui è Adam22, pseudonimo di Adam John Grandmaison, imprenditore, conduttore radiofonico e rapper statunitense. I due sono sposati da cinque anni e nonostante abbiano una storia "chiusa", a Lena sarebbe da sempre concesso girare scene hot con altre donne su OnlyFans.

Già questo, secondo Adam, «era motivo di gelosia». Poi però si è convinto e ha dato il "permesso" alla moglie per girare una scena anche con un uomo. Per premiarla del successo ottenuto le ha regalato una Lamborghini.

Lamborghini: regalo inaspettato

Durante il suo noto podcast No Jumper, il conduttore ha rivelato che il video della moglie realizzato con il collega attore adulto Jason Luv è stato un successo.

Nella clip virale su di TikTok, Adam ha detto: «Ho fatto qualcosa di carino alla mia bambina per celebrare la sua nuova scena! Ti amo boo».

«Non più geloso?»

Molti utenti sui social gli hanno chiesto come mai adesso non fosse più geloso della moglie e lui ha risposto così: «Avendo visto quanto sia stato gradito agli utenti è assurdo che io non abbia permesso alla sua carriera di crescere prima e di maturare insieme come coppia, alla fine è il suo lavoro».

