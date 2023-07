Maria Sofia replica a Sara Tommasi: «Stanca delle persone che vogliono sindacare su di me». Poi l'appello a Pier Silvio

di Redazione Web

Maria Sofia Federico è al centro del gossip per la sua nuova carriera nell'hard (con tanto di partecipazione alla Siffredi Academy) e nelle ultime ore ha avuto la possibilità di rispondere pubblicamente a Sara Tommasi che nei giorni scorsi - in un'intervista a Leggo - ha detto che per lei Maria Sofia sta sbagliando e questo sarà un errore che si porterà dietro per tutta la vita. Le dichiarazioni dell'ex promessa de Il Collegio sono state dirette tant'è che ha voluto lanciare anche un appello a Pier Silvio Berlusconi. Ma procediamo con ordine.

«Sono molto stanca delle persone che stanno a sindacare su quello che faccio con il mio corpo - ha sottolineato Maria Sofia Federico in un'intervista a La chiamano Estate Cusano Italia tv -.

Poi Maria Sofia Federico si è rivolta a Pier Silvio Berlusconi in merito alle regole imposte da da quest’ultimo per la scelta del cast della nuova edizione del Grande Fratello. «Indipendentemente da dal chiaro pregiudizio che c'è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: "Tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?"».

