Maria Sofia Federico, pace fatta con i genitori: «Erano spaventati, ma hanno capito». Poi la frecciatina agli hater

di Redazione Web

Maria Sofia Federico è riuscita a far pace con i suoi genitori. L'ex concorrente de Il Collegio, non solo ha aperto il suo profilo OnlyFans ma è entrata anche nella Rocco Accademy. Naturalmente, la sua decisione ha diviso il web e a intervenire sono stati anche i suoi genitori che inizialmente non avevano accettato la scelta della figlia. Nelle ultime ore però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Dopo quanto accaduto, Maria Sofia si è mostrata con il suo papà e la sua mamma, rivelando ai suoi follower di aver chiarito con i suoi genitori.

Maria Sofia Federico, Valentina Nappi è una furia: la dichiarazione di Rocco Siffredi scatena la lite

Valentina Nappi: «Maria Sofia, decide papà? Tutti pornoattori col c***o degli altri». E lei si offende e ribatte così

@mariasofiapiafederico Sono felice che stiano iniziando a capire cosa significhi fare attivismo per il SW. In più hanno apprezzato molto il panino! ♬ suono originale - MerySofy

«La rassegnazione sono i commenti ignoranti come i vostri che sono anche il motivo per cui i miei genitori all'inizio hanno reagito male - ha raccontato Maria Sofia Federico nel video su TikTok -.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA