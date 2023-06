Maria Sofia Federico entra nell'Academy di Rocco Siffredi: «Non vedo l'ora di cominciare»

di Redazione web

Maria Sofia Federico aveva già fatto parlare di sé qualche tempo fa perché dopo avere compiuto 18 anni ed essere quindi diventata maggiorenne, aveva deciso di aprirsi un profilo sul sito per adulti OnlyFans. La ragazza è conosciuta ai più perché nel 2021 è stata una delle protagoniste de Il Collegio, il reality show che veniva trasmesso su Rai 2. I suoi contenuti osé, comunque, stanno riscuotendo un certo successo ed ecco, quindi, che Maria è stata notata e arruolata dall'attore pornografico più famoso di tutti: Rocco Siffredi.

Maria Sofia Federico è felicissima di intraprendere questo nuovo ed emozionante percorso lavorativo che, a detta sua, le potrà essere molto utile nella vita in generale ma, soprattutto, per farsi un nome nel mondo del porno. L'ex star de Il Collegio sui social ha detto: «Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa.

L'Accademia di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi, quindi, si sta preparando a tornare con il suo programma, ovvero la Siffredi Academy in cui forma futuri attori pornografici. Nella nuova edizione sarà accompagnato dalle colleghe Malena e Martina Smeraldi (lanciata proprio da lui nel 2019 quando girò un film con 70 uomini).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 18:10

